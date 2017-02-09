Мурманчанин погиб в Сочи во время катания на горных лыжах, столкнувшись со сноубордистом. Инцидент произошел 8 февраля утром, на следующий день следственным отделом по Адлерскому району Следственного комитета России была начата доследственная проверка.

По предварительным данным, ЧП произошло в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска. При катании на горнолыжной трассе 39-летний лыжник, житель Мурманска, получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 29-летний сноубордист из Самары с множественными повреждениями был доставлен в больницу.

Проводятся проверочные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.