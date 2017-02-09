28-летний мурманчанин попал в плен к пиратам у побережья Нигерии в Гвинейском заливе. Морские бандиты 5 февраля атаковали судно «BBC Caribbean», которое принадлежит немецкой компании «Бризе Шифхард». На борту судна находился экипаж из 11 человек. Восьмерых из них взяли в заложники и увезли. Среди них и оказался мурманчанин - Сергей Гусаров.

Он ушел в рейс в сентябре. Планировалось, что в марте он вернется домой.

Последний раз с родителями моряк общался по телефону в день своего рождения - 4 февраля, утром 5 переписывался с сестрой в интернете. Днем его судно атаковали.

Среди заложников есть украинец, остальные - россияне.

По словам генерального директора компании «Бризе Шипинг» Павла Федулова, нигерийских пиратов обычно не интересует судно или груз. Нигерийцы специализируются на том, что похищают экипаж с целью получить за них выкуп».

В компании судовладельца в Германии организован оперативный штаб с представителями криминальной полиции.

Вчера в 17 часов пираты выходили на связь. Родственникам мурманчанина сообщили о том, что все заложники проживают на данный момент в нормальных условиях : с едой и водой. Насильственных действий по отношению к экипажу никто не применяет. Причины похищения пока не ясны, о выкупе ничего сказано не было.