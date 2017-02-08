Пираты у побережья Нигерии вновь захватили в заложники российских моряков. Как сообщает Посольство России в этой стране, в территориальных водах произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта похищены 7 граждан России и один Украины.

В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных. Из каких городов похищенные моряки, пока не уточняется. Это уже не первый случай захвата россиян в данной стране.

Год назад пираты напали на французское судно с интернациональным экипажем. Военные Нигерии отбили нападение, но в заложниках оказались 2 моряков, в том числе мурманчанин Иван Рудный. Почти месяц он провел в плену, но потом был благополучно освобожден и вернулся домой.