В скором времени жители Мурманской области смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по новой системе. Сейчас ведутся работы по переходу на персонифицированные карты, которые будут действовать по принципу электронного кошелька. Об этом нововведении губернатору Марине Ковтун сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин.

"Это будет долговременная карта, ориентировочно, на три года, с возможностью подписки на дополнительные приложения, что создаст дополнительные удобства. Кроме того, в конце 2017 года будет внедрена функция оплаты проезда обычной банковской картой", - добавил министр.

Также Дмитрий Соснин отметил, что автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте, внедренная с 1 ноября 2016 года успешно работает. Она действует на 95 регулярных маршрутах с применением 440 терминалов. Ежемесячно порядка 50 000 проездных билетов реализуется в 65 пунктах продаж Мурманской области.