Мурманские туроператоры отмечают, что у китайских туристов последнее время растет интерес к заполярным красотам. Зачастую они приезжают посмотреть не только на природу, но и северное сияние. Не всем им удается увидеть небесное явление, однако, ранее инцидентов на этой почве не происходило.



А вот финским гидам, сопровождавшим группу китайских туристов в поездке в Лапландию, даже пришлось вызвать полицию из-за недовольных клиентов, не увидевших северное сияние. Инцидент произошел в городе Рованиеми. Путешественники из КНР посчитали себя обманутыми, и выдвинули претензии местным гидам. Разговор шел на повышенных тонах, и от кулачной расправы экскурсоводов спасла полиция. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.



Прибывшие сотрудники правопорядка объяснили туристам, что данный природный феномен трудно увидеть, когда небо скрыто облаками, и гиды никак на это повлиять не могут.