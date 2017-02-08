КоАП предлагается дополнить новыми нормами. Во-первых, ввести наказание за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, а также железнодорожных переездов. Во-вторых, административный штраф предусматривается за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по введению временного ограничения или прекращения дорожного движения на отдельных участках дорог, если пользование ими угрожает безопасности дорожного движения.

Законопроект также вводит ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания. За это должностные лица заплатят административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.