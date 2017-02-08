«Последние новости заключаются в том,что Сергей как и семь членов экипажа находится в заложниках. Информацию по ним не предоставляют,говорят,что нигерийская сторона не выходила на переговоры.Так же никто не знает где они и в каком состоянии. Большую часть информации замалчивают», - сообщает Александра Гусарова на своей страничке в соцсетях.

Напомним, пираты у побережья Нигерии вновь захватили в заложники российских моряков. Как сообщает Посольство России в этой стране, в территориальных водах произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта похищены семь граждан России и гражданин Украины. В списке заложников числится мурманский моряк Сергей Гусаров.

В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

Это уже не первый случай захвата россиян в Нигерии. Год назад пираты напали на французское судно с интернациональным экипажем. Военные Нигерии отбили нападение, но в заложниках оказались двое моряков, в том числе мурманчанин Иван Рудный. Почти месяц он провел в плену, но потом был благополучно освобожден и вернулся домой.