Мурманский моряк Сергей Гусаров числится в списке заложников, похищенных пиратами в водах Нигерии. Об этом стало известно из опубликованного порталом Life.Ru списка захваченных моряков:

1. Михаил Соловьев

2. Олег Калинкин

3. Сергей Гусаров

3. Владислав Михайлов

4. Виталий Самохвалов

5. Олег Рыжов

6. Александр Сажин

7. Сергей Сажин

8. Евгений Герасименко - гражданин Украины

Напомним, вооруженные пираты у побережья Нигерии напали на грузовое судно «BBC Caribbean» и похитили с борта 7 российских и одного украинского моряков.