Мурманский моряк Сергей Гусаров числится в списке заложников, похищенных пиратами в водах Нигерии. Об этом стало известно из опубликованного порталом Life.Ru списка захваченных моряков:
1. Михаил Соловьев
2. Олег Калинкин
3. Сергей Гусаров
3. Владислав Михайлов
4. Виталий Самохвалов
5. Олег Рыжов
6. Александр Сажин
7. Сергей Сажин
8. Евгений Герасименко - гражданин Украины
Напомним, вооруженные пираты у побережья Нигерии напали на грузовое судно «BBC Caribbean» и похитили с борта 7 российских и одного украинского моряков.