В субботу, 11 февраля, в Долине Уюта состоится всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Массовые старты проводятся ежегодно с 1982 года, и всегда были популярны среди любителей лыжного спорта. В этом году, помимо Мурманска, они состоятся еще в 16 городах и поселках области. Всего на лыжи в этот день встанут около 3 тысяч жителей Кольского заполярья.

Главный старт, как и прежде, будет дан в мурманской Долине Уюта. Чтобы участвовать в гонке необходимо подать заявку в мандатной комиссии. Она работает в конференц-зале административно-судейского корпуса в Долине Уюта. Взрослым нужно иметь при себе паспорт. Несовершеннолетним помимо документа, удостоверяющего личность, потребуется еще и справка о состоянии здоровья. В день состязаний и взрослым, и детям нужно иметь при себе медицинский полис, так как все они будут застрахованы на сумму 100 тысяч рублей. В пятницу мандатная комиссия работает 14 до 19 часов, в субботу с 8.30 до 11.00.

Награды соревнований будут разыграны в четырех возрастных группах. Дистанции разные: от одного до 10 километров. Какую из них бежать, каждый выбирает сам. Не забыли и дошколятах. Им предстоит пройти аж 200 метров лыжни. Старт гонки назначен на 12.00