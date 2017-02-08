В Кандалакше хотят установить памятник гренландскому тюленю. С такой инициативой выступили местные жители. И теперь муниципалитет учавствует в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета.

Как сообщает Интрефакс, в отделе экономразвития отмечают, что предложение установить скульптуру тюленя выбрано неспроста. Кандалакша единственное место в России, где гренландские тюлени заплывают в городскую черту. Кроме того, охраной этого животного занимается местный заповедник.

По оценкам администрации, новый памятник тюленю станет третьим в России после Архангельска и Санкт-Петербурга.