Следователи проверят и юридически оценят действия работников мурманского следственного изолятора. Уголовное дело не было возбуждено из-за отсутствия доказательств насильственной смерти, сообщает следственный комитет Мурманской области.

"По данным следствия, 02 января 2017 года двое мужчин, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области, совершили самоубийства", - сообщает пресс-служба СУ СК по Мурманской области.

В ходе доследственной проверки, следственные органы установят наличие, либо отсутствие в действиях сотрудников следственного изолятора признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.