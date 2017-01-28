Новый альбом, который выйдет под названием «Девочка рай» станет первым большим проектом в жизни Певца, в него войдет 10 песен.Поделиться в соцсетяхКомментарииЧтобы оставить свой комментарий, пожалуйста, подтвердите вход через одну из социальный сетей: Vkontakte · FacebookНовостиТолько популярные 13:10Это хорошее место. Поставлю бачки здесь13:00В Мурманске зебра поучала автомобилистов11:30Участник шоу «Голос» Александр Бон из Мурманска выпустит свой первый большой альбом10:50Этой ночью в Ковдоре тушили автомобильВчера23:35Проект закона о регулировании интернет-торговли согласован19:30Работы участников киномарафона "Северный характер" покажут в исправительных учреждениях18:53Ковдорчанин пойдет под суд за нападение на полицейского14:39В Мурманске снова активизировались фальшивомонетчики14:00В офисе "Колэнерго" зафиксировано задымление. Учебное13:13Мурманская пенсионерка оказалась умнее мошенников11:08Возвращение палубной авиации с крейсера "Адмирал Кузнецов" (видео)10:43Ночью в Апатитах тушили автомобиль08:00Названо безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделе03 февраля22:35Прогноз погоды на 4 февраля18:20Вечером в сети, утром на бумаге17:14ДТП на Кирова. Внедорожник не пропустил автобус16:50Мурманские экологи собирают макулатуру16:31Бойцы ОМОНа показали высокие результаты в стрельбе16:294 февраля в поликлинике №4 пройдет день открытых дверей16:27В Мурманске общественники проверили магазинВсе новостиКолумнистыАндрей ПривалихинНайди меня, если сможешьДмитрий МалышевДитя природыАндрей ПривалихинВорота на замкеВсе колумнистыВопросы и ответыПолучить ИНН стало значительно прощеЗадать свой вопросНовостиГородОбразованиеВидеоПроисшествияСпортКриминалДокументыСвежий номерВаш вопрос к редакцииОтменитьОтправить