После участия в проекте певец провел несколько сольных концертов, а сегодня Александр Бон готовит к выпуску свой первый большой альбом. В новый альбом Александра Бона войдет 10 песен, а его выпуск приурочен ко Дню всех влюбленных.



Новый альбом, который выйдет под названием «Девочка рай» станет первым большим проектом в жизни Певца, в него войдет 10 песен.