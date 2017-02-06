Рейс «Аэрофлота», который вылетел из аэропорта Мурманск в столичный Шереметьево в субботу в 2.56, вернули обратно из-за сердечного приступа одного из пассажиров. Такое решение принял командир воздушного судна. Лайнер совершил вынужденную посадку примерно через час после взлета.

Как сообщили в воздушной гавани Мурманска, мужчине 1969 года рождения, которому стало плохо, вызвали бригаду скорой помощи, провели все необходимые реанимационные действия и направили в мурманскую областную клиническую больницу.

Повторный вылет субботнего рейса SU 1323 в Москву состоялся в 5.02. На борту было 156 пассажиров.