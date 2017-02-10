Производители предупредили о возможном росте цен на молочную продукцию. Опасения Национального союза производителей молока вызваны ограничениями Россельхознадзора на ввоз сырого молока из регионов с заболеваниями животных.

Регионы, в которых обнаружены болезни должны пастеризовать вывозимое молоко, но по факту это означает полную остановку поставок сырого молока, так как у большинства производителей нет необходимого оборудования. В связи с этим производители молочной продукции заявляют о риске перебоев с поставками и возможном повышении цен на молочную продукцию.