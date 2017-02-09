Правительство Мурманской области взяло на контроль ситуацию, которая сложилась в поселке Спутник. Ответ из регионального министерства образования и науки поступил после обращения активистов ОНФ о замерзающем детском саду №35.

"По информации заведующей детского сада снижение температурного режима в помещениях учреждения возникло из-за аварии в системе теплоснабжения поселка Спутник, не связанного с деятельностью учреждения. Температура в 2 группах в течение дня поддерживается в рамках санитарных норм. Ремонтные работы запланированы на 10 февраля 2017 года", - сообщает министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Напомним, что проблемы с отоплением в детском саду и нескольких жилых домах в Спутнике длятся уже второй год. Недавно жильцы обратились в региональное отделение Общероссийского Народного Фронта за помощью, которые без промедлений занялись решением этого дела.