Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку на 8%. Таким образом, в случае одобрения соответствующего законопроекта, цена за бутылку 0,5 л. может подняться с нынешних 190 до 205 рублей, пишет «Коммерсант». Увеличение цены министерство объяснило ростом тарифов на электроэнергию, повышением производственных затрат (аренда, зарплаты персонала, стоимость рекламных акций, налоги на землю, имущество и др.).

Министерство также привело расчеты, из которых наглядно видно, как складывается цена водки в 205 рублей. Так, себестоимость производства составляет 34,8 рублей, прибыль завода (20%) — 6,96 рублей, акциз (с 1 января — 523 рублей за 1 л. безводного спирта) — 104,6 рублей. Вместе с НДС получается 173 рубля — это минимальная цена, по которой бутылка 0,5 л. уходит с завода. К ней добавляется 3% оптовой надбавки — 5,3 рублей. Таким образом, от оптовика водка уходит по минимальной стоимости 178 рублей. Розничную надбавку министерство определило в 15% — 26,8 рублей.

Участники рынка с такими расчетами не согласны. По их мнению, более справедливой была бы МРЦ в 220-240 рублей. «Реалии рынка таковы, что крупным федеральным игрокам продавать водку по цене 205 руб. нерентабельно», - сообщил изданию представитель Алкогольной сибирской группы.