Бомбардировщики из Мурманской области вылетели на проверку ВКС

Бомбардировщики дальней авиации подняты с аэродромов базирования в Мурманской области и переброшены на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-космических сил. Помимо Заполярья, в проверке принимают участие более 20 экипажей дальней авиации аэродромов постоянной дислокации в Амурской, Иркутской, Саратовской и Калужской областях.



Среди участвующих самолетов - стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Предварительно на оперативные аэродромы самолетами военно-транспортной авиации были перебазированы передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам.

Здесь прибывшие ожидают оперативных вводных. Внезапная проверка боеготовности ВКС проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил РФ с 7 февраля. Всего к проверке привлекаются около 45 тысяч военнослужащих личного состава и около 1700 единиц вооружения и военной техники.