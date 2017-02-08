Как сообщает ММРП, общий грузооборот терминала упал на 15,5% (18,6 тысячи тонн против 22 тысяч в январе 2016-го), рыбопродукции – на 39% (9,2 тысячи тонн против 15 тысяч). Так, в январе 2016 года в порт зашло 71 судно, работающее в рыбной отрасли, а в минувшем месяце только 48.

Конечно, нерадостной ситуации поспособствовала плохая погода на промысле. Но не только стихия внесла коррективы в рыбный грузооборот. Промысловики Северного бассейна с каждым годом все меньше и меньше доставляют рыбы на родной берег, предпочитая выгружаться в иностранных портах. Основная причина (особенно в последние пару лет) – экономическая: валютоёмкую рыбку выгоднее сдавать за рубеж. А значит, российские береговые предприятия (докеры, рыбопереработчик и, судоремонтники) остаются без работы.