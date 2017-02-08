При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 506 нарушений Правил дорожного движения.

33 нарушения допущено пешеходами, 10 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.

Выявлено 12 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 248 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие.