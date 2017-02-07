В Мурманской области с 30 января по 5 февраля превышен эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппу. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Увеличение регистрации случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с прошлой неделей составил 4%, а среди взрослых отмечено снижение регистрации на 8%.

"По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость в регионе связана с вирусом гриппа А(H3N2). Лабораторные исследования установили, что наибольшее число заболевших взрослых, не были привиты", - сообщает Роспотребнадзор.

Для профилактики вируса продолжается мониторинг посещаемости в образовательных организациях. Введены ограничительные мероприятия в виде разобщения коллективов 45 классов в 17 школах и 10 групп в 6 дошкольных образовательных организациях на 6 административных территориях области.