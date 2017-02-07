При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 426 нарушений Правил дорожного движения.

40 нарушений допущено пешеходами, 12 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 12 водителей.

Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 274 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 75 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

По информации УГИБДД России по Мурманской области