В Новый год на лыжах и коньках 29 декабря 2016

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12:53 В Мурманской области в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных проходят Дни стерилизации
12:52 Мурманское Управление Федеральной антимонопольной службы признало 35-й судоремонтный завод в Мурманске нарушившим Закон о защите конкуренции
12:39 7170 мурманчан в 2016 году были признаны безработными и получили социальные выплаты, а 50 человек благодаря единовременной финансовой помощи открыли собственное дело
11:01 Началась регистрация кандидатов в волонтерский корпус Международного молодежного образовательного форума "Арктика. Сделано в России"
10:45 Самолет, вылетевший в минувшие выходные из Санкт-Петербурга в Хибины, вынужден был вместо Апатитов сесть в Мурманске