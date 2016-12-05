В Новый год на лыжах и коньках 29 декабря 2016

Анекдот начала 90-х годов прошлого века: «Разговор президентов России и США. Наш говорит, что и цены на все повысили, и зарплату месяцами не платим, и льготы отменили, а они все равно на работу ходят. Американский нашему: «А вы их дустом не пробовали?».