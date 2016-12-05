В Новый год на лыжах и коньках 29 декабря 2016

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12:03 По факту гибели работника на судоремонтном заводе «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в Снежногорске возбуждено уголовное дело
12:02 Вчера в два часа ночи горела квартира в одном из домов поселка Мурмаши. В результате пожара был уничтожен огнем диван, в одной из комнат повреждены стены и пол на общей площади 6 квадратных метров
12:01 Спасательная операция в Баренцевом море по буксировке траулера "Жемчужина" с 31 рыбаком на борту осложнилась сильнейшим штормом
10:06 Юные мурманчане привезли награду из Петрозаводска, где проходил III Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок Карелии»
10:05 В конце января платная парковка и шлагбаум могут исчезнуть с территории привокзальной площади аэропорта «Мурманск»
09:58 В Государственной жилищной инспекции Мурманской области открылась горячая линия по вопросам ЖКХ
09:57 Менее двух недель осталось мурманским одиннадцатиклассникам на то, чтобы определиться с экзаменами по выбору
09:57 Сегодня ответственный день для мурманских юмористов. На фестивале «КиВиН» в Сочи во втором туре выступает команда из МГТУ «Морская академия»
12:53 В Мурманской области в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных проходят Дни стерилизации
12:52 Мурманское Управление Федеральной антимонопольной службы признало 35-й судоремонтный завод в Мурманске нарушившим Закон о защите конкуренции