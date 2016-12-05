В Новый год на лыжах и коньках 29 декабря 2016

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12:53  В Мурманской области в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных проходят Дни стерилизации

12:52  Мурманское Управление Федеральной антимонопольной службы признало 35-й судоремонтный завод в Мурманске нарушившим Закон о защите конкуренции

12:51  Ответит за трагедию?

12:46  Проездом из Марокко

12:39  7170 мурманчан в 2016 году были признаны безработными и получили социальные выплаты, а 50 человек благодаря единовременной финансовой помощи открыли собственное дело

11:14  28 декабря выйдет в свет специальный выпуск газеты "Вечерний Мурманск"

11:01  Началась регистрация кандидатов в волонтерский корпус Международного молодежного образовательного форума "Арктика. Сделано в России"

11:00  Стала известна возможная причина смерти 11-летнего мальчика в Североморске

10:59  В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении старшего помощника капитана судна "Себекс"

10:53  В Мурманске Интернет-пользователи бурно обсуждают выложенное в сети видео

10:46  На автотрассе "Кола" в районе поселка Пушной не поделили дорогу автомобилист и лось

10:45  Самолет, вылетевший в минувшие выходные из Санкт-Петербурга в Хибины, вынужден был вместо Апатитов сесть в Мурманске

10:44  "Сборная города Мурманска" заняла третье место в финале юбилейного сезона Высшей лиги КВН

10:43  В прошедшие выходные на дорогах Заполярья произошло два ДТП со смертельным исходом

10:42  Сегодня в образовательных учреждениях Мурманска начнут работать зимние оздоровительные лагеря

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Где в Мурманске рядом с домом на Маклакова можно сделать комплексную диагностику развития ребенка?
72605.12.2016
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А за занавеской - чужая жизнь
 
 

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Специалисты Северного флота участвуют в поисковой операции на Черном море
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Депутат выслушает и поможет27 декабря 2016

Проблемы северян решают в индивидуальном порядке
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