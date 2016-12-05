В Новый год на лыжах и коньках 29 декабря 2016

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Хроника дня

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12:13  В предстоящие выходные мурманчан ждет немало спортивных мероприятий

12:12  Ловкие коммерсанты выдают себя за городские службы

12:03  По факту гибели работника на судоремонтном заводе «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в Снежногорске возбуждено уголовное дело

12:02  Вчера в два часа ночи горела квартира в одном из домов поселка Мурмаши. В результате пожара был уничтожен огнем диван, в одной из комнат повреждены стены и пол на общей площади 6 квадратных метров

12:01  Спасательная операция в Баренцевом море по буксировке траулера "Жемчужина" с 31 рыбаком на борту осложнилась сильнейшим штормом

11:53  Студенты и аспиранты мурманских вузов взволнованы неприятными слухами

10:12  Информационное сообщение

10:06  Барк Росрыболовства «Седов» готовится к двум рейсам в рамках учебной навигации 2017 года

10:06  Юные мурманчане привезли награду из Петрозаводска, где проходил III Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок Карелии»

10:05  В конце января платная парковка и шлагбаум могут исчезнуть с территории привокзальной площади аэропорта «Мурманск»

09:58  В Государственной жилищной инспекции Мурманской области открылась горячая линия по вопросам ЖКХ

09:57  Менее двух недель осталось мурманским одиннадцатиклассникам на то, чтобы определиться с экзаменами по выбору

09:57  Сегодня ответственный день для мурманских юмористов. На фестивале «КиВиН» в Сочи во втором туре выступает команда из МГТУ «Морская академия»

12:53  В Мурманской области в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных проходят Дни стерилизации

12:52  Мурманское Управление Федеральной антимонопольной службы признало 35-й судоремонтный завод в Мурманске нарушившим Закон о защите конкуренции

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Где в Мурманске рядом с домом на Маклакова можно сделать комплексную диагностику развития ребенка?
102305.12.2016
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100 страниц к 100-летию мурманска

А за занавеской - чужая жизнь
 
 

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Символичные пятерки20 января 2017

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Когда в Мурманской областной Думе начнут думать?
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Уборка по звонку18 января 2017

УК и жильцы договорились между собой
29 декабря
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В Новый год на лыжах и коньках 29 декабря 2016

Спорт на выходных никто не отменял
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Летят на свет иллюминации29 декабря 2016

Мурманск привлекает гостей праздничными огнями и большими гостиницами
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Гвардия взяла "на караул"29 декабря 2016

Меньше клерков в кабинетах - больше порядка на улицах
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Директор с большой буквы29 декабря 2016

Запутались в соцсетях29 декабря 2016

Депутаты облдумы стали расслабляться за 10 дней до Нового года