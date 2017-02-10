В полицию обратилась жительница Мурманска, сообщив о хищении автомобиля, который она сдала в ремонт незнакомому механику. При этом, пострадавшая внесла 9 тысяч рублей в качестве предоплаты за покраску машины.

Долгое время автомастер не возвращал женщине транспортное средство, перенося сроки окончания ремонта. А в итоге вовсе перестал выходить на связь.

"Злоумышленник сообщил по телефону полицейским, что выехал за пределы Мурманской области. Однако, оперативники установили, что на самом деле он находился в областном центре. Поняв, что сотрудники уголовного розыска установят его местонахождение, мужчина добровольно явился в полицию, рассказав, что решил «обкатать» вверенный автомобиль. Выехав за пределы региона, он попал в ДТП. Машина ремонту не подлежала, поэтому он продал ее на запчасти", - сообщает пресс-служба УМВД по Мурмнаской области.

Показания молодого человека не подтвердились. В аварию он не попадал, а просто продал его, когда находился за пределами региона. Вырученные средства присвоил себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый добровольно передал потерпевшей 200 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за присвоенный автомобиль.