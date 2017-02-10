В Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского на мужчину напал незнакомец и похитил у него кошелек с деньгами и баковскими картами, мобильный телефон и ювелирное украшение. Украденное имущество было на общую сумму 34 тысячи рублей.

"Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали неработающего мурманчанина 1987 года рождения, который жил в соседнем доме с потерпевшим. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. По словам задержанного, на преступление его толкнули финансовые проблемы", - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Часть похищенного изъята в ходе обыска. По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.