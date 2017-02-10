Почти полтора миллиона рублей выделено из бюджета Мурманской области на организацию оздоровления и лечения реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий. Восстанавливать здоровье пожилые жители региона будут в санаториях Мурманской области. Санаторий при этом должен соответствовать самым высоким требованиям: иметь стационарный корпус, комнаты с душем, трехразовое питание. Кроме того, отдыхающие должны быть обеспечены книгами, журналами, настольными играми с учетом их возраста, пола и запросов.