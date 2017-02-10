Ректор частного Международного института бизнес-образования Сергей Панков не выплачивал зарплату 8 работникам образовательного учреждения. Уголовное дело по данному факту было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

"Следствием установлено, что обвиняемый, имея реальную возможность, умышленно не выплачивал заработную плату 8 работникам института, в результате чего образовалась задолженность на сумму не менее 617 тысяч рублей", - сообщает старший помощник прокурора Мурманской области Эвелина Макарова.

Обвиняемый частично возместил причиненный ущерб, на сумму 300 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.