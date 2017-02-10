Сегодня утром с крыши дома на Ленина, 51 сошла огромная глыба снега. Лишь по счастливой случайности она не покалечила и не убила никого из горожан. Весь удар пришелся по «Мерседесу». Он был такой силы, что у внедорожника проломился люк, повело стойки, повредило крышу, из-за чего открылась задняя дверь. И это только начало списка повреждений. Владелец автомобиля обратился к страховщикам, а также позвонил в управляющую компанию, попросил приехать и зафиксировать повреждения. На это директор УК грубо заявил, мол, не надо машины во дворе парковать, и прекратил общение. Подробнее эту историю мы расскажем в завтрашнем номере бумажной версии «Вечерки».