Взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги Р-21 «Кола», намеченные на 10 февраля, на пятницу, переносятся на 11 февраля, субботу. Они проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Движение на данном участке будет закрыто 11 февраля, в субботу, с 02.00 до 03.00.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по автодороге Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.