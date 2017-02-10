В порт Мурманск вернулся ледокол «Новороссийск». Судно завершило свой первый арктический рейс, доставив на остров Земля Александры, который входит в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, свыше 160 тонн грузов.

Также во время перехода «Новороссийск» успешно провел пассажирский теплоход «Клавдия Еланская», который перевозил на остров более 200 пассажиров. Переход ледокола к берегам Земли Александры и обратно занял чуть более недели.

По информации ФГУП «Росморпорт», после очередной загрузки в мурманском порту «Новороссийск» отправится к архипелагу Земля Франца-Иосифа, параллельно проводя туда танкер «Варзуга».

Планируется, что в конце февраля «Новороссийск» приступит к работе в Белом море, где будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов между морскими портами Архангельск и Кандалакша.