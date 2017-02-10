В Мурманске подвели итоги регионального этапа всероссийской школьной олимпиады по ОБЖ. Состязания проводились с 7 по 9 февраля на базе кадетской школы. В них приняли участие 67 учащихся из Заполярья.



В ходе олимпиады участники показали знания по теоретическим основам безопасности жизнедеятельности и продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь, действовать в чрезвычайных ситуациях и проводить спасательные работы. Члены жюри высоко оценили подготовку участников.



Победили в олимпиаде учащиеся средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево и средней общеобразовательной школы № 36 Мурманска. Дипломы призеров получили учащиеся школ и лицеев Заозерска, Видяево, Ловозеро, Апатитов, Мурманска, Оленегорска и Заполярного.