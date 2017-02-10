09 января 2016 года в 18 часов 27 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, а/ г 365. В результате пожара обгорели стены и потолок на площади 5 кв. м. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения (13 человек личного состава и 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.