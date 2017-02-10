В Кировске детей с ограниченными возможностями здоровья обучат плаванию. Уроки будут проводится в бассейне "Дельфин" в утреннее время.
Эту инициативу проявили родители детей-инвалидов. И чтобы предложение стало возможным, был подобран калифицированный инструктор и приобретено специальное оборудование для занятий.
Ожидается, что на первый урок, который состоится уже в воскресенье, придут больше 10 человек. В дальнейшем количество обучающихся будет расти.
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В Кировске научат плавать детей с ограниченными возможностями здоровья
В Кировске детей с ограниченными возможностями здоровья обучат плаванию. Уроки будут проводится в бассейне "Дельфин" в утреннее время.
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