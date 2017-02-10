По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит» в Кировско-апатитском районе установлена вторая, умеренная степень лавинной опасности. Высота снега в пункте наблюдения Плато Айкуайвенчорр - 60 см. Сотрудники МЧС советуют туристам соблюдать технику безопасности при нахождении в зоне схода лавин и воздержаться от посещения необорудованных склонов.