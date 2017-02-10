11 февраля 2017 года на территории с/к «Долина Уюта» пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией.

Программа проведения: