11 февраля 2017 года на территории с/к «Долина Уюта» пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией.
Программа проведения:
11.00-11.45
Распределение участников по стартовым карманам
11.45-12.00
Официальная церемония открытия
12.00-12.05
Старт участников дошкольного возраста на дистанцию 200 м
12.05
Старт участников на дистанцию 10 км (мужчины, женщины)
12.05
Старт участников на дистанцию 5 км (юноши, девушки, женщины 1961 г.р. и старше)
12.05
Старт участников на дистанцию 1 км
(мальчики, девочки 2007г.р и младше),
семьи (родители с детьми 2007г.р. и младше)
Забег без учёта времени и награждения
13.30-14.00
Церемония награждения победителей и призеров