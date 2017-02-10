11 февраля 2017 года на территории с/к «Долина Уюта» пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

 

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией.

Программа проведения:

11.00-11.45

Распределение участников по стартовым карманам

11.45-12.00

Официальная церемония открытия

12.00-12.05

Старт участников дошкольного возраста на дистанцию 200 м

12.05

Старт участников на дистанцию 10 км (мужчины, женщины)

12.05

Старт участников на дистанцию 5 км (юноши, девушки, женщины 1961 г.р. и старше)

12.05

Старт участников на дистанцию 1 км

(мальчики, девочки 2007г.р и младше),

семьи (родители с детьми 2007г.р. и младше)

Забег без учёта времени и награждения

13.30-14.00

Церемония награждения победителей и призеров

 

 