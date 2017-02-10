Прокуратура г.Оленегорска вынесла обвинительное заключение в отношении Валентина Апросичева, обвиняемого в публичном оскорблении сотрудника нацгвардии.

Установлено, что Апросичев в октябре 2016 года, находясь в общественном месте города, в присутствии посторонних граждан публично оскорбил сотрудника отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску Национальной гвардии РФ при исполнении последним должностных обязанностей по охране общественного порядка.

Свою вину нарушитель признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за сквернословие - год исправительных работ или штраф в размере трех зарплат.