14 февраля в администрации Печенгского района состоится общее собрание жителей п.Никель.

На собрании подведут итоги общественного обсуждения, какая инициатива по обустройству городской среды будет заявлена на участие в конкурсном отборе проекта по поддержке местных инициатив.

Проект подразумевает открытое обсуждение и оценку программ, выбор приоритетной программы для представления к конкурсному отбору для субсидирования из областного бюджета, софинансирование населением выбранной программы (не менее 5% от стоимости программы), участие представителей населения в мониторинге выполнения и оценки результатов программ.

Выбрать предстоит из двух вариантов. Это «Аллея любви» (предполагает благоустройство территории в Никеле рядом со зданием, в котором располагается ЗАГС) и «Живая история» (проект направлен на создание многофункционального культурно-досугового, научно-просветительского центра на базе Историко-краеведческого музея Печенгского района).

Пока в голосовании лидирует "Живая история".