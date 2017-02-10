Сегодня в Мурманске подвели итоги деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения задач гражданской обороны за прошедший год. В мероприятии приняли участие руководители крупнейших предприятий города, представители администрации Мурманска, Главного управления МЧС России по Мурманской области, спасатели, учащиеся мурманской кадетской школы.

– Сегодня определены приоритетные направления работы на 2017 год, одним из которых стал переход на единый номер 112. Для этого в Мурманске уже созданы и функционируют в тестовом режиме два рабочих автоматизированн ых места, – рассказал начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска Юрий Осадчук.

Мурманское звено подсистемы РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) ведет постоянную работу, направленную на круглосуточное обеспечение безопасности населения столицы Заполярья. На территории города действует аварийно-спасате льный отряд. Все технические средства регулярно обновляются.

– Недавно приобретено новое снаряжение и оборудование, например, для извлечения пострадавших из узких мест, таких как колодцы, расщелины. Это позволит более оперативно оказывать помощь, – отметил начальник аварийно-спасате льного отряда города Мурманска Игорь Осипов.

Отличившиеся спасатели, представители городских предприятий, кадеты получили благодарственные письма главы муниципального образования город Мурманск, а также почетные грамоты Главного управления МЧС России по Мурманской области. По традиции устроили демонстрацию специальных спасательных средств, гидравлического оборудования, средств индивидуальной защиты.