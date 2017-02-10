Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (ул. Пушкинская 3) 15 февраля в 14.30 пройдет ток-шоу «Отцы и дети». Темой шоу станет волонтерство. Ученики гимназии № 5, лицея № 2, строительного колледжа им. Н.Е. Момота и мурманского индустриального колледжа узнают, кто такой волонтер и что побуждает человека помогать окружающим. Эксперты ток-шоу расскажут, как стать волонтером и какие волонтерские движения существуют в столице Заполярья. Дополнительная информация по телефону 45-76-58.