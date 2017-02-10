Мэрия болгарского Бургаса передала центральный пляж города, популярный у туристов из-за бесплатных шезлонгов и зонтиков, коммерческому оператору. Теперь за комфорт на пляже придется платить.

Мэрия Бургаса провела конкурс среди коммерческих компаний на обслуживание городских пляжей, в том числе и центрального пляжа. Оперировать самым популярным рекреационным объектом Бургаса будет компания, принадлежащая гранд-отелю "Приморец". Согласно предложению победившей компании, летом 2017 года место на центральном пляже, оборудованное шезлонгом и зонтиком будет стоить 12 левов или 6 евро.