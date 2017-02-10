11 февраля в 20.00 на телеканале НТВ стартует международный детский вокальный конкурс «Ты супер!». В нем участвуют талантливые дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 8 до 18 лет. Среди конкурсантов есть и две северянки - 6-классница Оксана Фокеева из Мурманска и 11-классница Анастасия Никитина из Гаджиево.

С января девушки вместе с другими участниками проживают и обучаются в Москве. У них есть возможность заниматься творчеством с вокальными и музыкальными педагогами, работать с профессиональным звукозаписывающим оборудованием и общаться с музыкальными продюсерами.