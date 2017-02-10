Из третьего подъезда дома №19 по улице Радищева вот уже вторые сутки валит пар. В квартирах на первом этаже сырость, как в бане. Двухдневные звонки в единую диспетчерскую службу «051» не дают результатов, сотрудники УК для устранения аварии не являются.

Жилец дома Владимир Валенко направил обращение в администрацию города Мурманска. И только сейчас к месту происшествия подъехали слесари.

- В службе «051» мне ответили, что УК отрапортовало на днях, что все устранено, - добавляет Владимир. – А при этом у нас продолжает парить. Никому из жильцов не хочется это терпеть, и новый ремонт в отсыревших квартирах – не нужен! Все зафиксировано на видеозаписи камер наблюдения. Рядом с местом выхода пара стоит электрощитовая, которая уже больше года у нас открытая. Как никто не пострадал за это время, я не знаю.

Журналисты «Вечернего Мурманска» попытались уточнить в УК «Мурманская городская компания», обслуживающей дом, в чем причина аварии, с чем связано бездействие и отсутствие реакции на жалобы жильцов. Но нет! Несмотря на то, что официальный сайт компании предоставляет контактную информацию, вплоть номеров директоров участков, эти телефоны либо отключены, либо не отвечают.

Самое главное – отключен телефон «круглосуточной аварийной службы» управляющей компании. Лишь один телефон открыт для общения – бухгалтерии. Видимо, самого работающего подразделения УК «МГК», ведь считать оплаченные жильцами деньги нужно и выдавать зарплату сотрудникам тоже.