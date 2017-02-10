Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 3 место в списке глав регионов Северо-Запада России за январь 2017 года. Данный рейтинг предоставила "Медиалогия".

Обошли нашего губернатора в этот раз глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, занявший второе место и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, возглавивший список.

Такой рост медиаиндекса был достигнут после встречи Марины Ковтун с президентом Владимиром Путиным и открытия визит-центра заповедника «Пасвик». Эти события освещались практически всеми представителями средств массовой информации.

Всего же в общем рейтинге глав российских субъектов Марина Ковтун сейчас занимает 28 строчку.