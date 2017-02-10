Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов побывал на социально-реабилитационном предприятии «Севертара».

В ходе встречи обсуждались меры по развитию компании, где трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Севертара» существует в заполярной столице уже более полувека и занимается выпуском различного вида упаковки, главным образом, для пищевой промышленности региона.