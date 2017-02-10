11 февраля в Апатитах состоится тренинг для предпринимателей «Воронка продаж».

Воронка продаж — это один из главных бизнес-инструментов для любого предпринимателя. Планирование бизнеса — это постановка денежной цели и определение ключевых действий для ее достижения. Об этом, а также о том, как влиять на бизнес, принимая осознанные решения, и управлять его показателями, расскажет тренер.

Организатор мероприятия - Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» (ГОБУ МРИБИ).

Семинар состоится в бизнес-инкубаторе в городе Апатиты по адресу: ул. Ленина, д. 27, 2 этаж. Обучение бесплатное.

Дополнительную информацию по вопросам участия в семинаре можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефонам: (8152) 43-29-49 или по электронной почте: info@mribi.ru.