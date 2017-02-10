Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", завершивший поход к берегам Сирии, сегодня прибудет на место штатной стоянки у причала 35-го СРЗ в Мурманске. Как сообщало Минобороны, в 2017 году корабль должен будет пройти модернизацию.

Напомним, авианосная группа Северного флота во главе с "Адмиралом Кузнецовым" встала на рейд Североморска в среду, в четверг здесь прошли торжественные мероприятия, посвященные походу в Средиземное море, который начался в октябре прошлого года. Крейсер "Петр Великий", участвовавший в походе, сегодня встал к причалу в Североморске.