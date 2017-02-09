Жители Мурманской области могут поучавствовать в конкурсе на создание официального гимна Союза городов воинской славы. Он стартовал 7 февраля 2017 года.



В конкурсе могут принять участие все желающие - люди, организации, любители и профессионалы. Он проводится в два этапа: отборочный и заключительный. И выбор жюри будет определяться с учетом народного онлайн-голосования.



Результаты станут известны на общем собрании членов Союза городов воинской славы в Архангельске, который состоится 26-27 июня.

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 15 марта. Проекты предоставляются с сопроводительным письмом в оргкомитет конкурса не позднее 20 мая. Подробную информацию можно узнать на сайте srgvs.ru.