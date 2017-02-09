Завтра в нашем регионе завершится масштабный опрос населения об уровне доходов и участии в социальных программах, который проводит Мурманскстат. Жители Мурманской области охотно отвечают на вопросы о своих заработках и расходах.



На сегодняшний день из 1296 домашних хозяйств, отобранных для проведения опроса, собрано уже более 82 процентов анкет. Наиболее охотно о своих доходах рассказывают жители Заполярного, Видяево и Ревды.



По результатам опроса предполагается сформировать официальную статистическую информацию о фактическом уровне жизни жителей Мурманской области, степени имущественного расслоения и уровне бедности.