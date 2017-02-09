Житель Мурманска обратился в полицию с заявлением, что у него с банковского счета пропали 22 тысячи рублей. Это произошло из-за вируса на телефоне, который он получил через сомнительное смс-сообщение.

"Потерпевший рассказал, что решил продать автомобиль и разместил информацию об этом на сайте объявлений. От неизвестного ему пришло смс-сообщение с предложением обмена с доплатой и была вставлена ссылка на страницу веб-сайта, где якобы была информация о машине для обмена. Мужчина перешел по ссылке, после чего с его счета были сняты 22 тысячи рублей", - сообщает пресс-службу УМВД по Мурманской области.

В ходе проверки телефона полицейские обнаружили вредоносную программу, которая установилась при переходе на неизвестный сайт и получила доступ к сохраненным логину и паролю от банка-онлайн.

По данному факту в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье «Кража».