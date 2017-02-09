По воле случая, апатитские полицейские раскрыли квартирную кражу со взломом. Все началось с того, что стражи порядка задержали нетрезвого гражданина, который слишком активно махал кулаками в общественно месте.



Его доставили в отдел полиции и установили личность. Нарушителем общественного порядка оказался 25-летний житель Карелии, который приехал в Заполярье погостить к знакомым. Правоохранителей удивило то, что с собой у молодого человека было сразу две гитары. Подозрения оказались небеспочвенны. Пока задержанного опрашивали, в полицию обратился апатитчанин, у которого из квартиры неизвестный похитил музыкальные инструменты, выбив перед этим дверь. Теперь жителю Карелии грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.