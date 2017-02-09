В Североморске бытовой конфликт закончился поножовщиной. Мужчина 1980 года рождения, получил несколько ударов ножом в грудь от знакомой 40-летней дамы, к которой зашел в гости. Неприязненные отношения между ними возникли после совместного распития спиртных напитков.

Подозреваемая была задержана полицейскими. В содеянном женщина созналась.

В отношении неработающей северянки возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.